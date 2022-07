Weitere Abgänge? Ungewisse Zukunft für Bullen-Trio

Trotz neuerlich stark veränderter Mannschaft eröffnet Red Bull Salzburg am Freitag (20:30 Uhr/live sportkrone.at) gegen Austria Wien als unumstrittener Favorit die Bundesliga-Saison. Der Titelverteidiger will eine historische Erfolgsserie prolongieren und peilt seinen zehnten Meistertitel in Serie an. Die Trainer der Konkurrenten gehen in der Trainerumfrage einstimmig davon aus, dass dies der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle auch gelingt. Zudem gelten drei Kicker als „Wackelkandidaten“.