Auf der Krim und in anderen befreundeten Republiken

„Bei unserem Treffen in der DVR (Volksrepublik Donezk) wurde vorgeschlagen, eine einheitliche erste Liga zu schaffen, an der alle befreundeten Republiken teilnehmen können“, erklärte Baysultanov laut Informationen von „EuroWeekly“. Die Pläne zur Schaffung einer Meisterschaft würden ein Tourneesystem nicht nur auf der Krim, sondern auch in den befreundeten Republiken Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie in weiteren kontrollierten Gebieten in der Ukraine und Georgien umfassen.