Lewandowski: Erstes Interview als Barcelona-Kicker

Mit erhobenem Daumen hat Robert Lewandowski nach seinem Wechsel zum FC Barcelona stolz das erste Mal im Outfit seines neuen Klubs posiert und den spanischen Fans eine titelreiche Saison versprochen. „Meine Ziele sind immer hoch, ich will immer gewinnen“, sagte der 33-jährige Ex-Bayern-Stürmer in einem Interview seines neuen Vereins. „Wir haben so viele gute Spieler mit großer Qualität, wir können sehr weit kommen. Mit diesem Team können wir viel erreichen in dieser Saison.“