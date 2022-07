Handy-App soll Leben von Haustieren retten

„Tierarzt zu jeder Zeit“

Nach dem erfolgreichen Startschuss in Österreich, Deutschland und der Schweiz will das Ehepaar „PetAid“ ausbauen. Noch heuer sollen zwei neue Funktionen ergänzt werden. Geplant ist eine unkomplizierte, rasche Tierarztsuche etwa bei Notfällen oder im Urlaub sowie der Einbau von Telemedizin in das Programm. „Ziel ist es, dass zu jeder Zeit Tierärzte für Video-Anrufe zur Verfügung stehen“, erklärt Härtel. Zudem wollen die Langenzersdorfer weiter expandieren und ihre App auch in Großbritannien und den USA anbieten.