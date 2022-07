Mit zehn Trainern im Schlosshotel am Wörthersee

Hahü in Velden! Coach Ralph Hasenhüttl schwitzt ja seit Mittwoch mit dem englischen Premier-League-Team Southampton im Camp am Wörthersee. Die Engländer weilen bereits das vierte Mal insgesamt in Österreich, sind zum zweiten Mal in Velden. „Wir haben hier Top-Bedingungen, auch das Drumherum ist perfekt“, streut Ralph Blumen.