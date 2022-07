Zellhofer nennt Ziele der Vienna und Titelfavorit

Was Bundesliga-Absteiger Admira auch so sieht, in diesem Fall aber ein Wörtchen mitreden will: „Wir wollen in spätestens drei Jahren wieder oben spielen“, meint Coach Roberto Pätzold. Der vom Ehrgeiz seiner Truppe angetan ist - wie auch über die Verlängerungen der Stützen um die Ex-Austrianer Zwierschitz und Ebner: „Der Verein macht gerade eine Art der Wiedergeburt durch - bei einem Heurigen-Besuch verbrachten wir einen netten Mannschaftsabend.“