Algengenerator erzeugt Strom, Sauerstoff, Biosprit

Nanopartikel und Thermogenerator

Bei Greenfluidics will man die Möglichkeiten mit Nanotechnologie erweitern. Das Start-up baut in seine Biogeneratoren mehrere Schichten ein - eine, in der die Algen wachsen, eine andere mit einer besonders wärmeleitfähigen Nanoflüssigkeit, dank der mehr Hitze absorbiert werden soll.