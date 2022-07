Elon Musk kann über Twitter-Klage nur lachen

Twitter stellt die Weichen für eine juristische Auseinandersetzung mit Tech-Milliardär Elon Musk um dessen Versuch, die Übernahme des Online-Dienstes abzublasen. In einem Brief an Musks Rechtsvertreter halten die Anwälte des Kurznachrichtendienstes fest, dass seine Aufkündigung des Deals aus Sicht des Unternehmens „ungültig und unrechtmäßig“ sei. Musk selbst kann darüber nur lachen.