Gas-Pipeline stillgelegt: Dreht Putin wieder auf?

Der Durchfluss durch die Gaspipeline Nord Stream 1 ist am Montagfrüh auf null gefallen. Seit 6 Uhr früh strömt kein Gas mehr. Die durch die Ostsee laufende Röhre soll nach jährlichem Turnus in den kommenden zehn Tagen gewartet werden und könne daher nicht für den Gastransport genutzt werden, heißt es. Auch in Österreich werde deshalb weniger Gas gespeichert. Mit Sorge wird in Westeuropa die Frage gestellt, ob der russische Energiekonzern Gazprom nach dem Ende der Wartung wieder in vollem Umfang Gas nach Westen pumpen wird. Was denken Sie? Beteiligen Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren!