Tiroler (89) wartet seit drei Jahren auf Heimplatz

Dass es nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in den Heimen zu wenige Pflegekräfte gibt, spürt ein verzweifelter Tiroler, der an die „Krone“ herangetreten ist. Im Juli 2020 erhielt Michael Pfeifenbergers 89-jähriger Vater Anton Jilg die Diagnose Alzheimer-Demenz. Schon mehr als ein Jahr zuvor fragte der Sohn in dessen Heimat Rum um einen Heimplatz für den Vater an, der Pflegestufe 1 hatte.