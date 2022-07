Zu wenig Personal: Tiroler Spitalsbetten gesperrt

Die Politik müsse sich dazu ein Abgeltungssystem überlegen. Haselwanter-Schneider hat vergangenen Herbst im Landtag eine Anfrage bezüglich Pflegekräftemangel an Gesundheits-LR Annette Leja gestellt. Aus der Beantwortung geht hervor, dass schon damals an den Tiroler Spitälern knapp 130 Vollzeitäquivalente fehlten, die meisten davon in der Klinik Innsbruck.