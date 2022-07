Kaum zu glauben: Dieser Bub ist Nick Kyrgios

„Hatte so viel Angst“

Kyrgios steht im Wimbledon-Finale, weil sein theoretischer Halbfinal-Gegner Rafael Nadal verletzt w.o. gegeben hatte. Sein kampfloser Final-Einzug bescherte dem umstrittenen australischen Profi eine schwere Nacht beschwert. „Ich hatte einen schockierenden Schlaf, um ehrlich zu sein“, berichtete der 27-Jährige vor seinem ersten Grand-Slam-Endspiel. Er habe nur eine Stunde geschlafen. „Ich hatte so viel Angst, ich habe mich bereits so nervös gefühlt und normalerweise bin ich nicht nervös.“