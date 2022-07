Djokovic: Furcht vor Kyrgios-Spezialdisziplin

Novak Djokovic fürchtet sich vor dem „unlesbaren“ Aufschlag seines Wimbledon-Finalgegners Nick Kyrgios. Zumindest, wenn man einem ehemaligen Mitglied seines Betreuerteams glaubt. Craig O‘Shannessy, Strategiecoach auf der ATP-Tour, gab vor dem Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr, live auf sportkrone.at) Einblicke in die Gedankenwelt des Serben. Dieser sei bei seinen beiden Niederlagen gegen Kyrgios 2017 auf der Suche nach Aufschlüssen am Holzweg gewesen. Djokovic bestätigte nun die drohende Gefahr.