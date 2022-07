Täter soll es um Verbindung von Abe gegangen sein

Geldspenden zerrütteten Familie

Wie der öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK am Samstag berichtete, soll der mutmaßliche Attentäter ausgesagt haben, dass seine Mutter einer „bestimmten Organisation“ beigetreten sei und ihr sehr viel Geld gespendet habe. Dies habe die Familie zerrüttet. Der 41-Jährige hasse diese Organisation, zu der auch Abe Verbindungen haben soll, daher. In Japan wird vermutet, dass es sich um die umstrittene Vereinigungskirche des verstorbenen koreanischen Sektengründers San Myung Mun handeln könnte. Diese unterstützt konservative Anliegen und hat in vielen Ländern Mitglieder. Politiker wie Abe und der frühere US-Präsident Donald Trump gelten als freundlich der Kirche gegenüber eingestellt. Mun, der stark anti-kommunistisch eingestellt war, gründete sie 1954.