Ferrari: Keine Nummer 1 - Freie Fahrt in Spielberg

„Unter dem Safety-Car versuchen wir immer, das führende Fahrzeug zu bevorzugen“, sagte Binotto in der Pressekonferenz ausgewählter Teamchefs am Red Bull Ring. Das war in dem Fall Leclerc. Allerdings habe man erwartet, dass, wenn man den Monegassen an die Box holen würde, die anderen in der Spitzengruppe auf der Strecke bleiben würde und Leclerc damit seine Position verloren hätte.