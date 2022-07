„Johnson sollte unser Ministerpräsident werden“

Während sich in Russland Freude über den Rücktritt des britischen Premiers Boris Johnson breitmacht, zeigt man sich in der Ukraine enttäuscht. Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte in einer Stellungnahme Bedauern über den Rücktritt Johnsons. Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak dankte Johnson für die Hilfe im Kampf gegen Russland. Mancher Ukrainer hätte Johnson am liebsten als eigenen Ministerpräsidenten.