Kira Grünberg: „In der Krise liegen viele Chancen“

„Als ich im Spital lag, dachte ich verzweifelt darüber nach, was ich nun machen soll. Stabhochspringen war ja mein Beruf, meine Leidenschaft. Sich neue Ziele zu setzen, fiel mir am Anfang nicht leicht. Seit ich sieben Jahre alt war, drehte sich bei mir alles um den Sport“, erinnert sich die junge Frau. „Mein persönliches Umfeld, Familie und Freunde gaben mir aber die Kraft, die Krise zu überwinden und nach vorn zu blicken. Viel brachten mir auch Gespräche mit Therapeuten. Als Sportlerin war ich mit Mentaltraining vertraut, das konnte ich in dieser Situation nutzen.“