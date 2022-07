Irre! Wimbledon-Ordner liefern sich wilde Prügelei

Bizarr: Der Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag ereignet hatte, aber erst jetzt von britischen Medien aufgegriffen wurde, hatte einen total banalen Grund. Einer der Ordner hatte offenbar seine Mittagspause massiv in die Länge gezogen, was seine Kollegen zu einer Beschwerde bei einem Vorgesetzten bei „Knights Group Security“ veranlasst haben soll.