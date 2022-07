Mustersohn Beckham führt die Mama zu Nadal aus

Da agiert David Beckham schon ziemlich nach (Mustersohn-)Lehrbuch. Perfekt gestriegelt, mustergültig herausgeputzt, die Mama einmal geschmeidig zum Wimbledon-Viertelfinale ausgeführt, um Rafal Nadal gegen Taylor Fritz hautnah am Center Court mitzuerleben - so hat David Beckham am Mittwoch in der Kategorie „Alles für die Mama“ gepunktet.