TV-Regie in Nadal-Gegners Model-Flamme „verliebt“

Im weißen Trägerleiberl, Frisur und Modeaccessoire perfekt drauf abgestimmt, saß sie in der Player‘s Box von ihrem Taylor. Angespannt, applaudierend, mitfiebernd - alle Emotionen waren dabei. Und wurden von den Kameras pflicht- und wohl auch quotenbewusst eingefangen. Streckenweise wurde die junge Dame während der TV-Live-Übertragung geradezu im Minutentakt dem weltweiten Millionen-Publikum präsentiert. Keine Frage, herzeigbar ist sie ja allemal. Morgan Riddle spendet ihrem Taylor Fritz schon das ganze Turnier über in Wimbledon Kraft. Auf Insta lässt ihre Fans (und jenen von Taylor Fritz) auch dran teilhaben. Und nicht nur an ihrem aktuellen Wimbledon-Trip.