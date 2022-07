Nadal gewinnt Fünf-Satz-Krimi gegen Taylor Fritz

„Dachte, Schiff wäre abgefahren“

Der 27-jährige Kyrgios verwandelte nach 2:11 Stunden seinen ersten Matchball durch einen Rückhandfehler seines Gegners und erreichte erstmals in seiner Karriere das Halbfinale in Wimbledon. „Ich bin wirklich glücklich, dass ich es mit meinem Team hierher geschafft habe und meine Leistung zeigen konnte. Ich habe nicht gedacht, dass ich es noch in ein Grand-Slam-Halbfinale schaffe. Ich dachte, mein Schiff wäre schon abgefahren“, sagte Kyrgios. „Es war wieder eine Wahnsinns-Atmosphäre“, erklärte der Weltranglisten-40. Für Beschimpfungen der Unparteiischen steht Kyrgios oftmals in der Kritik, ist bei großen Teilen des Publikums aber zugleich auch sehr beliebt. Im anderen Halbfinale am Freitag trifft Djokovic auf den Briten Cameron Norrie.