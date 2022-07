Ziehen Sie sich warm an, es kommen harte Zeiten!

„Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen“, dürfte wohl das Motto der erneuten Beratungsrunde unserer Bundesregierung am Dienstag gewesen sein. Österreich bleibt nämlich trotz aller Negativ-Signale nur auf der Gas-Frühwarnstufe. Wenn es die Regierung Ihnen nicht sagen will, soll es hier in aller Deutlichkeit stehen: Ziehen Sie sich warm an, denn es kommen harte Zeiten auf uns zu!