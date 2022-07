Krebspatienten bekommen Chemo per Drohne geliefert

Krebspatienten des britischen Gesundheitsdienstes NHS werden dessen Angaben zufolge die ersten in der Welt sein, die im Rahmen eines neuen Versuchs eine Chemotherapie per Drohne erhalten. Die Fluggeräte sollen es laut NHS-Chefin Amanda Pritchard ermöglichen, die lebensrettende Behandlung noch am selben Tag abzuholen und zu den Patienten zu bringen.