Notfall-Update schließt Lücke in Google Chrome

Überprüfen Sie, ob Chrome aktuell ist!

Chrome-Nutzer sollten umgehend updaten: In der Windows-Version des Browsers erfolgt dies in den Chrome-Einstellungen in der Rubrik „Hilfe“ unter dem Menüpunkt „Über Google Chrome“. Sollte hier eine ältere Version als 103.0.5060.114 ausgewiesen werden, wird das Update automatisch eingeleitet. Nach dem Neustart des Browsers ist die Lücke abgedichtet.