Star-Tätowierer Barth sticht nun steirische Äpfel

Nach Sebastian Vettel, Dominic Thiem, Lisa-Marie Schiffner, Franco Foda, Andreas Döllerer oder Carina Wenninger engagiert sich auch der Star-Tätowierer Mario Barth für das „BioBienenApfel“-Projekt. „Es macht keinen Unterschied, wo du lebst - für die Zukunft unseres Planeten brauchen wir die Bienen. Denn nur wenn es ihnen gut geht, kann es auch uns Menschen gut gehen. Bienen sind unsere Buddys, und die lässt man nicht im Stich“, erklärte Barth am Montag in seinem Studio in der Grazer Kärntnerstraße.