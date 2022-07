Basketball-Teamspielerin Sagerer bleibt in Italien

Moncalieri ist als zuletzt Vorletzter in der Tabelle zwar weiter unten angesiedelt, die Turiner hätten aber „ein interessantes Angebot“ vorgelegt und auch einen neuen Coach verpflichtet, begründete die 26-Jährige ihren Wechsel in die viertgrößte Stadt Italiens. Sie wolle „die Challenge annehmen, dieses Team in der kommenden Saison aufzubauen“. Ursprünglich hatte die Oberösterreicherin nach Belgien wechseln wollen, diesen Plan jedoch verworfen.