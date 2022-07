Zensur in Russland: USA unterstützten VPN-Anbieter

Ob Nachrichtenwebsites, Streaming-Portale wie Netflix oder die Online-Dienste Facebook, Twitter und Instagram: Seit der Kreml zahlreiche Internetseiten gesperrt hat, wird es für die Menschen in Russland immer schwieriger, an unabhängige Informationen zu gelangen. Schon vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wichen Zehntausende Russen auf virtuelle private Kommunikationsnetze (VPN) aus, um die Zensur zu umgehen, inzwischen sind es Millionen. Unterstützung bekommen sie nun aus den USA.