Die Star-Spielerinnen der EURO 2022 in England

Ada Hegerberg (NOR, 26): Hegerberg stürmte in der Saison 2015/16 an die Spitze. Mit 20 Jahren gewann die Stürmerin mit Olympique Lyon Meisterschaft, Cup und Champions League, wurde Torschützenkönigin in Frankreich und anschließend zu Europas Fußballerin des Jahres und sowie als zweite Frau zu Norwegens Fußballer des Jahres gewählt. 2018 wurde sie als erste Gewinnerin des Ballon d‘Or ausgezeichnet. Hegerberg ist mit 59 Toren in 60 Spielen Rekordtorschützin der Champions League. Im Sommer 2017 beendete Hegerberg nach Differenzen mit dem norwegischen Verband wegen ungleicher Behandlung und Bezahlung zwischen Männern und Frauen ihre Teamkarriere, gab aber im vergangenen März mit drei Toren gegen Kosovo ihr Comeback.