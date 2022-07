Was aber dann in den drei Stunden der Veranstaltungen passiert ist, hat mich noch mehr gefreut als diese Zahlen: ein enormes Interesse an der Pandemie und den Zusammenhängen, an den Ursachen der Krisen und was wir aus ihnen lernen können. Darüber haben wir intensiv diskutiert, bei den allermeisten Lesungen in einer guten Kultur. Auch Kritiker waren meiner Einladung gefolgt.