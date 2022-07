Auf die Hochzeit folgt ein Baby

50 vorrangig junge Nachwuchs-Acts werden in 20 Locations an 5 Wochenenden im Juli in der Stadt Salzburg auftreten und ihre Kunst präsentieren. Fast alles bei freiem Eintritt. Am Start sind unter anderem Malerei-Wunderkind Leon Löwentraut, das Elektromusik-Duo Klangkarussell und auch die Unite Parade feiert ihr Comeback. Erstmals seit 2008 führen am kommenden Samstag wieder 13 Trucks die Party-Menge durch die Stadt Salzburg. Erwartet werden dann rund 10.000 Party-Hungrige auf den Straßen.