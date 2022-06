Nowitzki und Schumacher kicken für guten Zweck

Mick Schumacher und Sebastian Vettel als Teamkollegen? Was sich wohl so mancher Motorsport-Fan für die Formel 1 wünscht, wird nun abseits der Rennstrecke wahr. Die beiden deutschen Piloten treten im Rahmen des „Champions for Charity“-Fußballspiels zu Ehren Michael Schumachers gegen NBA-Legende Dirk Nowitzki und Mats Hummels an.