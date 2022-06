Supermärkte müssen Elektro-Altgeräte zurücknehmen

Die Neuregelung soll die Recyclingquote bei Elektrogeräten verbessern. Zuletzt wurde die von der EU bei Elektrogeräten geforderte Sammelquote von 65 Prozent in Deutschland nach Angaben des Umweltbundesamtes deutlich verfehlt: Erreicht wurden 2019 gerade einmal 44,3 Prozent. Auch 2020 dürfte sich an dieser Situation nicht viel geändert haben, hieß es in der Branche.