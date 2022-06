Anonymes Schreiben ließ Einbrecherbande auffliegen

67 Einbrüche und 34 Diebstähle

Die Bande soll in den vier Bundesländern laut Polizei seit 2020 in verschiedenen Konstellationen die Taten begangen haben. Den Männern wurden insgesamt 67 Einbruchsdiebstähle und 34 Diebstähle zugeschrieben. Sie brachen vor allem in Feuerwehrgebäude, Baustellen, Baustellencontainer, Schulen, unbenutzte Hotels, Gastronomiebetriebe sowie in gewerbliche Objekte ein.