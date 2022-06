Der wohl dümmste, unnötigste Schlag in Wimbledon

Freilich wird auch von Seiten der Veranstalter an die Ukrainer gedacht. Alle Flüchtlinge, die in den Bezirken Merton und Wandsworth angesiedelt wurden, werden am Sonntag zum Turnier eingeladen. Zudem spendet Wimbledon im Verbund mit dem Roten Kreuz und der Tennis Plays for Peace-Initiative 250.000 Pfund (290.000 Euro) als Unterstützung für die aus ihrem Land Vertriebenen.