Dokumentenfälscher von Polizei gefasst

Ermittlungen durch das Stadtpolizeikommando Graz und des Landeskriminalamtes Steiermark

Die weiteren, umfangreichen und gemeinsamen Ermittlungen von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Graz und des Landeskriminalamtes Steiermark, ergaben, dass ein 36-jähriger Serbe als Zwischenhändler fungierte. Er gab gefälschte Dokumente (Führerscheine, Reisepässe und Personalausweise sowie Aufenthaltsbewilligungen), die in Serbien hergestellt wurden, gegen Honorare in der Höhe von jeweils mehreren Hundert Euro an einen weiteren Zwischenhändler weiter. Dieser, ein 30-jähriger Kosovare, verkaufte schließlich die Dokumente an „Endkunden“. Die Männer dürften durch den Weiterverkauf mehrere Tausend Euro erbeutet haben.