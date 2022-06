Sieg und Niederlage für ÖBV-Männer zum Auftakt!

Je 20 Nationen sind in Antwerpen bei Männern und Frauen am Start. Die Sieger der vier Fünfergruppen steigen direkt ins Viertelfinale auf. Die Teams auf den Rängen zwei und drei spielen in einem Play-in um die vier weiteren Plätze in der Runde der besten acht. Am Mittwoch steigen auch die ÖBV-Frauen ins Turnier ein. Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher starten im Pool B gegen Brasilien (11 Uhr). Um 15.20 Uhr geht es gegen Olympiasieger USA. ORF Sport + überträgt jeweils live.