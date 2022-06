Herzog: „Nur die Salzburger fischen im Pazifik“

Natürlich ist es noch sehr früh, um Prognosen zu tätigen. Man muss abwarten, was sich noch am Transfermarkt tut. Aber, und da lege ich mich jetzt schon fest: Am Ende wird wieder Salzburg die beste Mannschaft haben und auch Meister werden. Ich will niemanden beleidigen, aber man könnte die unterschiedlichen Ausgangspositionen folgendermaßen bildlich darstellen: Die Salzburger fischen im Pazifik. Rapid, Sturm Graz, der LASK, Wolfsberg und dank der frischen Europacup-Einnahmen auch die Austria fischen in der Adria. Und der Rest - also Altach, Austria Klagenfurt, Ried, Austria Lustenau, Hartberg und WSG Tirol - sucht im Wienerwaldsee die Fische.