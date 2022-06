Gewitter, Hagel und Regenstürme in Österreich

Nach einer kurzen Verschnaufpause und heißen Sommertagen kündigt sich erneut ein Wetterumschwung an. Seit Montagvormittag kommt es teilweise zu kräftigen Gewittern in Teilen Österreichs. Anfangs waren Salzburg und Oberösterreich dabei am stärksten betroffen. Aktuell zieht das Unwetter auch bis in die Steiermark weiter. In Graz gibt es sogar heftige Hagelstürme.