Konrad Laimer lehnt Angebot von RB Leipzig ab

Wie der „kicker“ berichtet, möchte der Mittelfeldmann seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ein entsprechendes Angebot der Bullen habe er abgelehnt. Ein Indiz für die Zukunft des österreichischen Nationalspielers in der kommenden Saison ist das aber noch nicht. Auch ist Laimer bisher nicht an die Leipziger Klub-Führung mit dem Wunsch nach einem sofortigen Wechsel herangetreten. Da Laimer direkt nach dem Sieg im deutschen Pokalfinale zum ÖFB-Team und von dort in den Urlaub gereist war, stehen Gespräche mit RB nach dpa-Informationen noch aus.