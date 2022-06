Fabio Quartararo gewinnt am Sachsenring

Quartararo startete auf dem Sachsenring mit weicherem Hinterreifen als seine direkten Konkurrenten. Der 23-jährige ging dadurch ein gewisses Risiko ein, weil er wusste, dass er am Start möglichst an Bagnaia vorbeikommen musste. Das Unterfangen gelang ihm perfekt. Und während der Italiener beim Versuch, möglichst am Hinterrad des Weltmeisters zu bleiben, schon in der vierten Runde stürzte, fuhr Quartararo seinen elften Triumph in der Motorrad-Königsklasse souverän heraus.