„Völlig unvorstellbar, wie ich das aushielt“

Lust an der Überforderung

Hirscher spricht in besagtem Interview auch über seine Lust an der Überforderung, über Bierbänke und seine Rolle als Daddy Cool. Hintergrund: Der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger geht am kommenden Wochenende beim Red Bull Erzbergrodeo an den Start. „Das Red Bull Erzbergrodeo hat eine riesige Faszination für mich. Ich kann mich gut dran erinnern, dass ich mit 15 Jahren schon mit meinen Freunden geredet habe, dass wir da mal dabei sein müssen. Jetzt ist es endlich so weit“, hatte er sich zuletzt gegenüber der „Krone“ die Hände gerieben.