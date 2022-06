Deshalb ist WM-Leader Verstappen weit vor Leclerc

Der Unterschied zwischen den zwei Top-Teams in dieser Phase war, dass sich die Red Bulls durch Beständigkeit auszeichneten, die Ferrari-Crew aber durch Missgeschicke, technische Gebrechen und dadurch Ausfälle. In Baku fiel Sainz wegen Bremsproblemen aus, danach Leclerc wegen eines Motorschadens. Die italienischen Medien gingen mit „ihrem“ Team hart ins Gericht. „Desaster Ferrari - die WM geht in Rauch auf“schrieb die „Gazzetta dello Sport“. Und Corriere dello Sport: „Ferrari, was für ein Desaster.“