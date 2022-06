Letzte-Hilfe-Kurse holen Tod aus der Tabu-Zone

“Bringt auch Lebendigkeit in Familien“

Die vierstündigen Kurse um zehn Euro richten sich an Menschen allen Alters, vor allem aber Angehörige von Sterbenden. „Dadurch beschäftigt man sich auch mit der eigenen Endlichkeit“, erklärt Reiß. „Die Beschäftigung mit Sterben, Tod und Trauer kann auch Lebendigkeit in die Familien bringen, weil man sich dann ehrlich begegnet.“ Im Kurs lernt man, mit welchen einfachen Dingen man Sterbende unterstützen kann: „Handgriffe, Ernährung, Pflege. Das Wichtigste ist aber einfach das Füreinander-da-Sein. Hellhörig und präsent sein. Sich trauen, darüber zu sprechen.“