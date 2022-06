Nations League: Dänemark - Kroatien heute Uhr LIVE

Dänemark steht nach zwei Spielen und zwei Siegen als unangefochtener Tabellenführer in der Gruppe 1, Liga A. Ein 2:1 in Frankreich und ein 2:1 in Österreich brachten sechs Punkte. Kroatien steht dagegen erst mit einem Punkt da (0:3 gegen Österreich, 1:1 gegen Frankreich).