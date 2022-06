135.000 Steirer erhalten Einladung zum 4. Stich

Die Impfkurven in der Steiermark sind flach wie noch nie. Seit Anfang März hat es gerade einmal circa 2000 Erst- und 6000 Zweitimpfungen gegeben. Der dritte Stich wurde immerhin etwa 35.000-mal durchgeführt. Nur noch sieben Impfstraßen sind im Betrieb - und das an drei Tagen in der Woche. Dennoch bleiben sie weitgehend verwaist.