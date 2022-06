Ist Ihr Unternehmen schon krisenfit?

Die Förderungsaktion „Weiter!Bilden“ setzt punktgenau auf Bedürfnisse in Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen in der Steiermark an. Darüber hinaus können erstmals auch im Bereich Tourismus (Hotellerie und Gastronomie) Bildungsvorhaben eingereicht werden: Wir fördern 30 % der externen Weiterbildungskosten in den Bereichen