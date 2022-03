Klitschko: „Wir werden nicht in die Knie gehen“

Vitali, Sie haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin 2008 persönlich getroffen. Er hat Ihnen damals als Boxer viel Glück gewünscht. Träumen Sie manchmal davon, ihn k. o. zu schlagen?

Vitali Klitschko sagt lange Zeit nichts. Auch sein Bruder schweigt. Dann ringt er sichtlich nach Worten.

Vitali Klitschko: Ich glaube, dass Putin krank ist. Was muss in einem Kopf vorgehen, der so viel Leid über Millionen von Menschen bringt? Was Putin macht, ist nicht nur ein Drama für unser Land, sondern für ganz Europa. Das ist der größte Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Tausende Zivilisten, auch Frauen und Kinder, sind gestorben, viele Städte und Kulturgüter sind zerstört. Vom wirtschaftlichen Schaden ganz zu schweigen. Was macht das alles für einen Sinn? Was ist Putins Ziel? Ein Imperium wieder zu errichten? Er wird - hoffentlich vor dem Kriegsverbrechertribunal - die Verantwortung übernehmen müssen für das, was er tut. Und dann gelingt es ihm auch noch, der eigenen Bevölkerung weiszumachen, dass wir Extremisten und Nazis und Faschisten sind, dass wir die Russen hassen. Aber das ist eine Lüge.