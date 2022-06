Produktionsausfall nach Explosion in LNG-Anlage

Die Anlage liegt an der Golfküste des US-Bundesstaates. Ein dort vor Anker liegender LNG-Tanker wurde in sichere Entfernung verlegt. Die Nachricht von der Explosion führte zu einem Rückgang der Erdgas-Futures in den USA um etwa sechs Prozent. Der Ausfall dürfte zu einem Rückgang der Nachfrage auf dem US-Markt führen.