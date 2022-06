Gaël Monfils schlägt nach Hochzeitstag in Kitz auf

Denn zu Paris-Finalist Casper Ruud, der nächste Woche erstmals in die Top 5 der Weltrangliste einziehen wird, und Italiens Star Matteo Berrettini gesellt sich auch Gaël Monfils. Der 35-jährige Franzose wird zum ersten Mal der Hahnenkammstadt seine Aufwartung machen. Als absolutem Entertainer auf den Courts dieser Welt fliegen ihm überall die Herzen der Fans zu. Elf Titel konnte der Günter-Bresnik-Schützling in seiner Karriere bislang gewinnen, zuletzt entschied er das Turnier von Adelaide (Australien) im Jänner für sich - und wird gleich nach seinem ersten Hochzeitstag nach Kitzbühel kommen: Am 16. Juli 2021 hat Monfils die ukrainische Tennisspielerin Elina Switolina geheiratet.