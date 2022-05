Zwei Top-Ten-Spieler werten Kitzbühel-Turnier auf

„Kitzbühel und Norwegen - das ist also nicht nur im Skisport eine besondere Verbindung“, meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer Aussendung vom Dienstag. Ruud habe immer versichert, dass er sich auf seine Kitz-Rückkehr freue. Ruud, der dieses Jahr schon die Titel in Buenos Aires sowie Genf geholt hat sowie im Endspiel von Miami stand, hatte im Vorjahr einen auf der Tour seltenen Durchmarsch mit drei Turniersiegen in drei Wochen: Baastad, Gstaad und Kitzbühel gewann der nun 23-jährige in Folge.